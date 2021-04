Baden-Württemberg

LKA: Gefälschte Corona-Impfpässe auch in Baden-Württemberg aufgetaucht

Das Landeskriminalamt in Baden-Württemberg warnt davor, Impfpässe in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, da Kriminelle dies missbrauchen. Es seien derzeit gefälschte Impfpässe im Umlauf auch in Baden-Württemberg, teilte das LKA am Donnerstag in Stuttgart mit. Der SWR hatte darüber auf seiner Online-Seite zuerst berichtet.