Fahrzeugteil überfahren

Lkw-Unfall mit auslaufendem Kraftstoff bei Hockenheim: A6 in Richtung Mannheim gesperrt

Am Freitagmorgen hat sich ein Unfall auf der A6 in der Nähe des Kreuz Walldorf ereignet, bei dem Kraftstoff auslief. Die Autobahn ist aktuell in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt.