Lockdown über Ostern: Das sind die neuen Corona-Regeln

Kanzlerin und Ministerpräsidenten haben besprochen, dass das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben vom 1. bis einschließlich 5. April, also vom Gründonnerstag bis Ostermontag, weitgehend heruntergefahren werden soll, um die dritte Welle der Pandemie zu durchbrechen. Auch deswegen gilt in diesem Zeitraum ein Verbot von Ansammlungen im öffentlichen Raum.





Anders als in der Beschlussvorlage angedacht, sollen die Kontaktbeschränkungen deshalb auch über die Feiertage nicht gelockert werden. Es dürfen sich nun in diesem Zeitraum maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Weiterhin zählen Kinder unter 14 nicht mit. Paare gelten als ein Hausstand.

Religionsgemeinschaften werden gebeten, über die Feiertage nur virtuelle Gottesdienste zu veranstalten. Impf- und Testzentren sollen weiter geöffnet bleiben.





Die eigentlich weiterhin geltende Notbremse wird in diesem Abschnitt nicht erwähnt. Diese würde in Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 vorsehen, dass sich nur ein Haushalt und eine weitere Person treffen dürfen.

Wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann in dieser Hinsicht für Baden-Württemberg verfahren will, und ob er die Regeln auf Landesebene weiter einschränkt, ist noch nicht klar. Er will sich am Dienstagmittag (12 Uhr) dazu äußern, welche besonderen Maßnahmen Baden-Württemberg ergreifen will.