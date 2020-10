Löwen wollen Spieler womöglich nicht zu Länderspielen lassen

Der Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen erwägt seine Nationalspieler nicht für Länderspiele abzustellen. Der Verein bemängelt, dass Nationalspieler nach ihrer Reise in Risikogebiete in Quarantäne gehen müssten und daher nicht eingesetzt werden könnten.

Handballsport in der Corona-Krise

Grund für die mögliche Absage an die Nationalmannschaft sind die weltweit steigenden Infektionszahlen und Folgen der Corona-Pandemie. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

„Es ist klar, dass wir niemand zu seiner Nationalmannschaft in ein Risikogebiet schicken können, der nach seiner Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne müsste“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann dem Mannheimer Morgen am Freitag. „Der Stand jetzt verweigert niemand die Freigabe.“

Die sogenannte Abstellungspflicht werde von den Löwen akzeptiert. „Wir befinden uns aber aktuell in einer weltweiten Ausnahmesituation und haben neben der wirtschaftlichen Verantwortung für unseren Club auch eine gesundheitliche Verantwortung für unsere Spieler.“

Die nächsten Länderspiele sind für Anfang November angesetzt. Hintergrund ist, dass der Spiegel am Donnerstag berichtet hatte, dass die Bundesligisten von den Verbänden eine Garantie verlangt hätten. Diese solle sicherstellen, dass die Nationalspieler nach der Rückkehr von Länderspiel-Einsätzen nicht in Quarantäne müssten.