Lucha schickt Corona-Krisenmanager vorzeitig in Pension

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat seinen obersten Corona-Manager vor der vereinbarten Zeit den Stuhl räumen lassen – möglicherweise auf Druck der Staatskanzlei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Die Regierung gibt sich wortkarg, doch ihre Darstellung unterscheidet sich von der des Betroffenen.

Vergangene Woche hatte Luchas Ressort mitgeteilt, dass der bisherige Ministerialdirektor Wolf-Dietrich Hammann (66, parteilos) nicht, wie geplant, zum 31. Mai, sondern sofort in den Ruhestand gehe. Er nehme noch Resturlaub.

Zeitpunkt sorgte für Aufsehen

Der Zeitpunkt hatte für Aufsehen gesorgt, weil in wenigen Wochen ohnehin eine neue Regierung gebildet wird und für einen zentralen Krisenjob in der Pandemie nun noch eine Übergangslösung gefunden werden musste. Die Wahl dafür fiel nicht etwa auf Hammanns Stellvertreter, der ins Corona-Management eingearbeitet ist und früher schon einmal Ministerialdirektor (MD) war. Vielmehr wurde ein Hausfremder herangezogen: der bisherige Amtschef des Verkehrsministeriums, Uwe Lahl (70, parteilos).

Der Ravensburger CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller zeigte sich vergangenen Freitag irritiert. „Wie jemand, der sich bislang mit Verkehrslenkungskonzepten und ökologischer Busförderung beschäftigt hat, nun in den kommenden Wochen (…) in die Tiefen von Coronavirus-Testverordnungen und Infektionsschutzgesetz eintauchen soll, ist mir ein Rätsel“, schrieb er in einer Pressemitteilung.

Angesichts von Problemen bei Impfstoffverteilung und Telefonhotline sei Kritik „an der Organisationsfähigkeit des Hauses von Minister Lucha“ allerdings berechtigt. „Ich gehe schon davon aus, dass es da eine Dissonanz gab“, sagte er unserer Zeitung.

Druck aus der Staatskanzlei?

Zuvor hatte der „Mannheimer Morgen“ berichtet, Hammann sei nicht freiwillig gegangen, sondern unter Druck aus der Staatskanzlei. Die Zeitung berichtete über Spekulationen, wonach Lucha mit der Trennung seinen eigenen Kopf retten wolle.

Regierungssprecher Rudi Hoogvliet erklärte auf Nachfrage, Hammann habe aus persönlichen Gründen beantragt, bereits etwas früher aufzuhören. „Wir hätten kein Problem damit gehabt, wenn er die Zeit noch vollgemacht hätte.“ Das Sozialministerium übermittelte ein Dementi Hammanns.

Konkret bestritten wurden darin allerdings nur, dass Kretschmanns Amtschef den MD persönlich zum Abschied gedrängt habe. Tatsächlich wäre ein solches Gespräch Aufgabe des Dienstvorgesetzten Manfred Lucha gewesen.

Ministerium verweigerte Antwort

Auf wiederholte Fragen danach verweigerte das Sozialministerium die Antwort. Auch Erkundigungen nach der Rolle des Staatsministeriums wich die Pressestelle aus. Dem Vorgang lägen keine dienstlichen Vorwürfe oder Konflikte zugrunde, hieß es lediglich; Hammann habe auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen, darum gebeten, seinen Resturlaub zu nehmen. „Zu dem Thema ist alles gesagt.“

Doch der Betroffene widerspricht. „Minister Lucha hat mich gebeten, vor meinem Ruhestand noch meinen Resturlaub zu nehmen“, stellte Hammann gegenüber unserer Zeitung klar. „Ich hatte geplant, noch ein paar Wochen zu arbeiten.“

Auch bei den Hintergründen scheinen die Regierungsangaben nicht ganz richtig. „Herr Lucha hat mir erklärt, es gebe gewisse Unzufriedenheiten mit meiner Arbeit im politischen Raum“, sagte Hammann. „Ich glaube schon, dass da subkutan die Vorwürfe mitschwingen, denen das Sozialministerium derzeit beim Thema Impfungen oder Tests ausgesetzt ist.“

Als zweiten Grund habe ihm der Minister genannt, dass mit Lahl eine gute Nachfolgelösung bereit stehe. „Ich hatte aus persönlichen Gründen im Vorfeld ausdrücklich ausgeschlossen, über den 31. Mai hinaus zu arbeiten. Herr Lahl steht vielleicht länger zur Verfügung.“

Hammann möchte Gerüchten zu seinem plötzlichen Abschied vorbeugen. „Andere Gründe gibt es nicht“, sagte er. „Ich hatte ursprünglich geplant, noch ein paar Wochen zu arbeiten, obwohl ich gesundheitlich angeschlagen bin. Jetzt schenke ich dem Land keinen Urlaub, sondern erhole mich von höchster Arbeitsbelastung in einem extrem stressigen Jahr.“