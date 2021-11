Arbeit an tonnenschwerem Strommast

Mann in Schlaitdorf durch umgekippten Kran verletzt

Bei Arbeiten an einem Strommast in Schlaitdorf (Kreis Esslingen) ist ein Kran umgekippt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde der 52 Jahre alte Kranführer bei dem Vorfall am Dienstag leicht verletzt.