Mann fährt ab Backnang auf Waggonkupplung eines Zugs mit

Unbemerkt sprang ein 40-Jähriger auf die Kupplung zweier Waggons eines Zugs in Backnang auf. Andere Fahrgäste entdeckten den Mann und schlugen Alarm.

Ein Mann ist etwa neun Kilometer auf der Kupplung zwischen zwei Waggons eines Regionalzugs mitgefahren. Der 40-Jährige sprang am Bahnhof Backnang bei Stuttgart auf den Zug auf, als dieser gerade aus dem Bahnhof fuhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mitfahrende entdeckten ihn und gaben dem Zugmitarbeiter Bescheid, der eine Notbremsung einleitete. Im Bahnhof Winnenden kam der Zug zum Stehen, der Mann wurde der Polizei übergeben. Verletzt wurde niemand.

Dem Bahnmitarbeiter gegenüber gab der Mann einem Polizeisprecher zufolge an, in Backnang aus dem Zug ausgestiegen zu sein. Ihm sei dann aber aufgefallen, dass er etwas im Zug vergessen habe. Da der Zug bereits angefahren war, sprang der Mann nach eigenen Angaben auf die Kupplung. Was genau er im Zug vergessen haben soll, wollte der 40-Jährige nicht mitteilen.

„Das Mitfahren auf Zügen ist lebensgefährlich“, sagte ein Polizeisprecher. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit könne es leicht vorkommen, dass man den Halt verliere oder gegen Hindernisse und Schilder pralle. Auch ein Stromschlag sei möglich, sollte man der Oberleitung zu nahe kommen. Durch vorbeifahrende Züge entstehe außerdem ein starker Sog, der Menschen von den Zügen reißen kann.