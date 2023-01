Mann nach Vermisstenfahndung tot im Neckar gefunden

Die Polizei suchte den 56-Jährigen seit Anfang des Monats. Jetzt fand man ihn im Neckar in Stuttgart.

Nach einer Fahndung ist ein vermisster Mann in der Nähe eines Wasserkraftwerks im Neckar in Stuttgart tot gefunden worden. Der 56-Jährige war seit Anfang Januar verschwunden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte.

Der Mann wollte wohl laut den Beamten eine Wanderung bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) machen. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, hieß es weiter.