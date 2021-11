Mann scheitert bei Schmuggelversuch von 85.000 Euro aus der Schweiz

Beim Versuch, in einem Rucksack 85.000 Euro Bargeld aus der Schweiz nach Deutschland zu schmuggeln, ist ein Mann an der deutschen Grenze gescheitert. Wie das Hauptzollamt Singen am Dienstag mitteilte, hatte der 69-Jährige bei einer Kontrolle am 22. November in Gottmadingen (Landkreis Konstanz) Zollbeamten gesagt, dass er kein Bargeld oder Wertpapiere anzumelden habe. Die Ermittler hätten in seiner Bauchtasche aber einen Auszahlungsbeleg einer Schweizer Bank über 85.000 Euro gefunden – und daraufhin Auto und Gepäck durchsucht. In einem Rucksack wurden sie fündig.

Gegen den 69-Jährigen wurde wegen des Schmuggelversuchs demnach ein Bußgeldverfahren eingeleitet. 22.000 Euro musste er schon mal als Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldstrafe hinterlegen.