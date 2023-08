Mann soll Ex-Kollegen in Dürmentingen mit Messer verletzt haben

Ein 56-Jähriger hat am Montag einen ehemaligen Arbeitskollegen in Dürmentingen mit einem Messer verletzt. Die Verletzungen sind nicht lebensgefährlich.

Ein Mann soll einen ehemaligen Kollegen im Betrieb mit einem Messer verletzt haben und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 56-Jährige habe am Montag die Werkshalle in Dürmentingen (Landkreis Biberach) aufgesucht und wollte mit seinem früheren Vorarbeiter reden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Als dieser das Gespräch verweigerte, soll der 56-Jährige ihm mit einem Messer in den Bauch gestochen haben.

Der Rettungsdienst brachte den 51 Jahre alten Mann ins Krankenhaus. Die Verletzung sei nicht lebensbedrohlich gewesen, hieß es.

Täter flüchtete

Der mutmaßliche Angreifer flüchtete mit seinem Wagen. Etwa eineinhalb Stunden später sei er nahe Uttenweiler (Landkreis Biberach) gefunden und widerstandslos festgenommen worden. Den Angaben zufolge war der Mann stark betrunken. Die Haftrichterin erließ am Dienstag einen Haftbefehl gegen ihn, er wurde in Untersuchungshaft gebracht.