Ermittlungen

Mann tot in Heidenheim gefunden: Haftbefehl für 34-Jährigen

Nach dem Auffinden eines toten Mannes in einer Heidenheimer Wohnung ist ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mit.