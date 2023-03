Mann wird in Alpirsbach von Baum tödlich getroffen

Ein 62-Jähriger ist in der Nähe von Alpirsbach beim Versuch einen Baum zu fällen schwer verletzt worden. Rettungskräfte reanimierten ihn, jedoch verstarb er später im Krankenhaus.

Nach einem Unfall beim Versuch einen Baum zu fällen ist ein Mann am Mittwochvormittag in der Nähe des Rötenbacher Steinbruchs verstorben. Die Polizei teilte mit, dass der 62-Jährige am Vormittag im Waldgebiet nahe des Steinbruchweges dabei war einen Baum zu fällen. Als der Baum umstürzte, erfasste er den Mann und verletzte ihn lebensgefährlich.

Noch vor Ort musste der Verunglückte durch Rettungskräfte reanimiert werden. Zur weiteren Behandlung wurde er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch letztlich seinen schweren Verletzungen erlag. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei bislang nicht vor.