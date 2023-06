Mann wird in Nagold von einer Gruppe Jugendlicher ins Gesicht geschlagen

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Dienstagabend einen 37-jährigen in Nagold verprügelt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Geschädigte zwischen 19 und 20 Uhr in der Freudenstädter Straße die dortige Brücke in Richtung Busbahnhof überqueren.

Mehrere Personen zwischen 15 und 18 Jahren haben den Weg versperrt. Nachdem der 37-jährige die Jugendlichen aufforderte Platz zu machen, kam es zu einer Auseinandersetzung. Diese eskalierte und die jungen Männer schlugen dem Geschädigten mehrmals ins Gesicht.

Nachdem der Mann zu Boden gegangen war, konnte er aufstehen und fliehen. Bei der bislang unbekannten Personengruppe soll es sich um etwa sechs männliche Personen, im Alter zwischen 15 und 18 Jahre gehandelt haben.

Zeugen gesucht: (0 74 52) 9 69 30