Mann zückt Messer und bedroht Fahrgäste in S3 nach Mannheim

Couragierte Fahrgäste stellten den 23-Jährigen zur Rede, nachdem er in der Bahn zunächst Frauen fotografiert hatte. Daraufhin bedrohte dieser die Helfer mit einem Taschenmesser.

Ein 23-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in der S3 von Heidelberg nach Mannheim Fahrgäste belästigt und anschließend mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei berichtet, fotografierte der Mann zunächst gegen deren Willen mehrere Frauen in der Bahn. Als einige Fahrgäste daraufhin einschritten und den Täter zur Rede stellten, zog dieser ein Taschenmesser und bedrohte die Helfer. Diese riefen die Polizei.

Streifen des Polizeipräsidiums Mannheim sowie der Bundespolizei machten sich auf die Suche nach dem Mann. Die Bundespolizei konnte ihn schließlich am Mannheimer Hauptbahnhof ausfindig machen und festnehmen. Dabei wurden das Taschenmesser sowie ein Mobiltelefon sichergestellt.

Gegen den im Rhein-Neckar-Kreis wohnhaften Deutschen wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.