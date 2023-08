Mannheim: 20-Jährige stößt Kinderwagen auf die Gleise

Eine junge Frau hat am Samstagabend nach einem Streit mit ihrem Mann einen leeren Kinderwagen auf die Gleise am Mannheimer Hauptbahnhof gestoßen.

Eine 20-Jährige hat am Samstagabend am Mannheimer Hauptbahnhof einen leeren Kinderwagen ins Gleis gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau zuvor gegen 17 Uhr mit ihrem Ehemann am Bahnsteig in Streit geraten.

Daraufhin schubste sie ihren mitgeführten, zum Zeitpunkt leeren Kinderwagen in den Gleisbereich. Nur kurze Zeit darauf begab sich die junge Frau selbst ins Gleis, um den Kinderwagen wieder zurück auf den Bahnsteig zu holen. Diesen Vorgang wiederholte sie wegen herausgefallener Babyutensilien noch einmal.

Zum Ereigniszeitpunkt befand sich kein Zug in der Anfahrt. Es kam zu keiner Gefährdung Dritter. Die Frau erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthaltes im Gleisbereich.

Polizei warnt vor Werfen von Gegenständen auf die Gleise

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor solchen Handlungen. Züge können Gegenständen im Gleisbereich nicht ausweichen. Selbst beim Erkennen von Hindernissen, ist ein sofortiger Stillstand des Zuges aufgrund der Beschaffenheit meist nicht möglich.

Wer sich zudem selbst im Gleisbereich aufhält, begibt sich zudem in Lebensgefahr. In der Regel sind die Fahrpläne insbesondere an Hauptbahnhöfen eng getaktet, sodass jederzeit mit der Einfahrt eines Zuges gerechnet werden muss.