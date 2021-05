Marion Gentges gilt nicht nur als gewissenhaft. Sie hat auch ein penibles Gedächtnis. „Ich kann Ihnen sagen, wann ich meinen ersten Strafzettel bekommen habe“, gibt die 49-Jährige bereitwillig Auskunft.

„Das war zur Immatrikulation in Freiburg; da habe ich das Gebäude gesucht und nicht registriert, dass das eine 30er-Zone war, und bin halt mit 45 Stundenkilometern durch. Die 50 hatte ich nicht, weil ich ja nach dem Haus gesucht habe.“ Konflikte mit dem Gesetz sind rar in Gentges‘ Biografie. „Ich meine, über 15 Euro bin ich tatsächlich nie drüber gekommen.“

Heute empfängt die Juristin in einem Konferenzsaal des Königsbaus gegenüber dem Neuen Schloss in Stuttgart. Die Räume im eigentlichen Justizministerium werden noch renoviert, doch seit vergangener Woche ist Gentges Herrin über das Ressort. 2016 im Wahlkreis Lahr per Zweitmandat in den Landtag gewählt, fünf Jahre später Ministerin – hat sie mit so einem Karrieresprung gerechnet? Gentges lacht. „Nein! Nicht wirklich.“