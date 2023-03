Ausflugstipp

Kurzbesuch in Klein-Amerika: das Mark-Twain-Center in Heidelberg

Nach dem Zweiten Weltkrieg richtete das US-Militär sein europäisches Hauptquartier in Heidelberg ein. Die Amerikaner blieben für mehr als ein halbes Jahrhundert in der Stadt. Das neue Mark-Twain-Center erinnert an die Spuren, die diese Zeit hinterlassen hat.