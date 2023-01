Markdorf: Mann soll Ehefrau in Geschäft erschossen haben

In Markdorf am Bodensee wird eine Frau erschossen. Besonders tatverdächtig: ihr eigener Ehemann.

Nach tödlichen Schüssen auf eine Frau in Markdorf in der Nähe des Bodensees soll ihr tatverdächtiger Ex-Mann im Laufe des Sonntags dem Haftrichter vorgeführt werden. Er war am Vortag festgenommen worden. Er soll nach Angaben der Polizei in einem Geschäft auf seine getrennt von ihm lebende Ehefrau geschossen haben, die dort arbeitete.

Der 47-Jährige habe die drei Jahre jüngere Frau am Samstagmittag betrunken in dem Gemischtwarenladen aufgesucht und dort mehrere Schüsse auf sie abgegeben, sagte ein Polizeisprecher. Danach sei er ohne seine Tatwaffe mit einem Taxi fortgefahren.

„Zur Tatzeit waren mehrere Kunden im Laden, die das Gebäude dann fluchtartig verlassen haben“, sagte er weiter. Der Mann sei wenig später vorläufig festgenommen worden. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Unklar ist noch das Motiv für die Tat.