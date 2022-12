Max Markgraf von Baden ist im Alter 89 Jahren gestorben

Max Markgraf von Baden ist am Donnerstag im Alter von 89 Jahren am Bodensee gestorben. Das teilte das Haus Baden mit.

Max Markgraf von Baden ist am Donnerstag im Alter von 89 Jahren in Schloss Salem am Bodensee gestorben. Das teilte das Haus Baden mit. Max Markgraf von Baden war seit 1963 Chef des ehemals regierenden Großherzoglich Badischen Fürstenhauses.

Sein Nachfolger ist Bernhard Markgraf von Baden, der bisherige Erbprinz.

