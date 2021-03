Neuer Tarifvertrag

Mehr Geld für Beschäftigte in der Südwest-Energiewirtschaft

Durch einen neuen Tarifvertrag für die Mitarbeiter der EnBW und rund zwanzig weitere Unternehmen bekommen 17.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg künftig mehr Geld. Zusätzlich erhalten die Beschäftigten Einmalzahlungen in Höhe von 350 bis 700 Euro, so Verdi.