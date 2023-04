Mehr Geld für Grundschullehrkräfte? Forderung zurückgewiesen

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hat Forderungen der Bildungsgewerkschaft GEW, Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen künftig ein Gehalt der Besoldungsstufe A13 zu bezahlen, eine Absage erteilt. „Wir haben im Haushalt momentan nicht die entsprechenden Gelder für eine A13-Regelung“, sagte Schopper am Donnerstag in Stuttgart. Sie könne die Forderungen der Lehrerinnen und Lehrer aber gut verstehen.

Kulturministerin kann Forderung verstehen, lehnt aber trotzdem ab

Zuvor hatte die GEW in Sichtweite des Landtags mit gepackten Koffern für eine bessere Bezahlung von Grundschullehrkräften demonstriert. Die Gewerkschaft befürchtet eine Abwanderungswelle von Lehrerinnen und Lehrern in andere Bundesländer. „Warum soll eine Grundschullehrerin in Ulm unterrichten, wenn sie dafür in Neu-Ulm bis zu 500 Euro pro Monat mehr bekommt?“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein.

Die bayerische Landesregierung hatte angekündigt, schrittweise auch Grundschullehrkräften ein Gehalt nach A13 zu bezahlen. Nur Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland halten nach Angaben der GEW an A12 fest.