Statistik

Mehr Menschen in Baden-Württemberg werden ambulant behandelt

Immer weniger Menschen in Baden-Württemberg werden in Krankenhäusern behandelt. Den größten Rückgang an Fallzahlen gab es bei Diagnosen, die sowohl im Krankenhaus als auch bei entsprechend qualifizierten, niedergelassenen Ärzten behandelt werden können. Die Pandemie spielte hierbei eine große Rolle.