Mehr Menschen mit Schlafproblemen im Südwesten

In Baden-Württemberg haben einer Studie zufolge immer mehr Menschen eine Schlafstörung. Im vergangenen Jahr wurde bei mehr als 713.000 Männern und Frauen ein Schlafproblem diagnostiziert, wie die Barmer am Freitag in Stuttgart mitteilte. Im Jahr 2011 seien nur rund 540.000 Personen betroffen gewesen. Wenn die Schlafprobleme nicht mehr verschwinden, die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität darunter leide, sollte man sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die am Sonntag anstehende Zeitumstellung verursache keine Schlafstörung. Allerdings wirke sie sich auf den Biorhythmus aus. Deshalb könne sie vor allem für Menschen problematisch sein, die bereits unter einer Schlafstörung litten, teilte die Krankenkasse weiter mit.