Mehrere Geschwindigkeitsverstöße auf der Landstraße 404 in Altensteig

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstag haben Beamte mehrere Verstöße gemessen. Einigen Fahrern droht ein Fahrverbot.

Beamte der Verkehrspolizei Freudenstadt haben am Donnerstag in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Landstraße 404 in Altensteig überwacht. Wie die Polizei mitteilte, waren 74 der insgesamt 2476 gemessenen Fahrzeuge zu schnell unterwegs.

Mehrheit der Fahrer hielt sich an vorgeschriebene Geschwindigkeit

17 Fahrzeuge wurden mit einer Überschreitung um 21 km/h und mehr beanstandet. Zwei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Die Polizei wird die Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit fortführen.