Mehrere Personen verletzen sich bei Unfall auf der Bundesstraße 294 schwer

Drei Personen haben sich am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294 (B 294) zwischen Besenfeld und Freudenstadt schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand eine 39-Jährige mit ihrem Auto von Besenfeld kommend in Fahrtrichtung Freudenstadt und übersah beim Abbiegen in die Einmündung Frutenhof ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Die beiden Pkws kollidierten miteinander und das abbiegende Auto wurde nach hinten auf ein dahinter befindliches Fahrzeug abgewiesen. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin, als auch der Autofahrer des entgegenkommenden Autos verletzten sich bei dem Unfall schwer. Die Rettungskräfte brachten die Geschädigten in das Krankenhaus.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Die Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Aus diesem Grund und zur weiteren Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Bundesstraße zeitweise in beiden Richtungen.