Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Mehrere tote Rinder nach Scheunenbrand bei Freudenstadt

Beim Brand einer Scheune in einem Teilort von Freudenstadt sind etwa zehn Rinder qualvoll verendet. Wie die Polizei mitteilt, geriet das Gebäude am späten Freitagabend in Brand.