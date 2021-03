Mehrere verbotene Gegenstände durch Bundespolizei sichergestellt

Über das vergangene Wochenende sind im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzraum zu Frankreich mehrere verbotene Gegenstände durch die Beamten der Bundespolizei Offenburg festgestellt worden. Dies teilt die Polizei Offenburg mit. Am Grenzübergang Neuried/Altenheim wurde in der Jackentasche eines 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein zugriffsbereites Einhandmesser aufgefunden. Ebenfalls ein Einhandmesser wurde bei einem 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Offenburg festgestellt, welches er den Beamten bei der Kontrolle aushändigte. Bei einem 30-jährigen Russen wurde in der Mittelkonsole seines Fahrzeuges ein verbotenes Messer aufgefunden. Dieser war durch die Beamten auf der BAB 5 Höhe der Tank- und Rastanlage Mahlberg angetroffen und kontrolliert worden. Auch am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurden die Beamten am Freitag fündig. Bei einem 17-jährigen französischen Staatsangehörigen wurde in seiner mitgeführten Umhängetasche ein Elektroschocker aufgefunden, welcher als Taschenlampe getarnt war. Des Weiteren wurde bei einem 20-jährigen französischen Staatsangehörigen ein Pfefferspray ohne Prüfzeichen aufgefunden, dieses wurde zugriffsbereit in der mitgeführten Umhängetasche entdeckt.

Alle verbotenen Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt. Die betroffenen Personen müssen nun mit Anzeigen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen.