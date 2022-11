Mehrheit der Männer in Baden-Württemberg für Waffenlieferungen

Während laut einer Umfrage über die Hälfte der Männer in Baden-Württemberg Waffenlieferungen unterstützt, sieht das bei den Frauen anders aus.

54 Prozent der baden-württembergischen Männer, die an einer Umfrage privater Radiosender teilgenommen haben, befürworten die Waffenlieferungen der Bundesregierung an die Ukraine. Bei den Frauen hingegen sind es nur 31 Prozent, ergab der „Baden-Württemberg Report“. Die Umfrage fand im Auftrag von Privat.Radio statt, einem Zusammenschluss verschiedener privater Radiosender in Baden-Württemberg.

Rund drei Viertel der Befragten (76 Prozent) machen sich den Angaben zufolge Sorgen, dass sich der Krieg auf andere Länder ausweiten könnte. Dass sich der Krieg negativ auf die Wirtschaft auswirkt, davor haben 67 Prozent Angst. Etwa die Hälfte (49 Prozent) sorgt sich vor einer radioaktiven Strahlung, wenn ein Atomkraftwerk im Krieg beschädigt wird.

Nur wenige Befragte wären laut Umfrage bereit, sich bei einem Angriff auf Deutschland freiwillig zum Wehrdienst zu melden. Bei den Männern wären es 16 Prozent, bei den Frauen fünf Prozent.