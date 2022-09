Vorhersage schwierig

Reicht uns das Gas? Eine wacklige Wette auf warmes Winterwetter

Der Blick auf die Füllstände der deutschen Gasspeicher reicht nicht aus zur Beurteilung der Frage, ob in Deutschland in der vierten Jahreszeit der Notstand ausbricht. Wer Putin nicht in die Hände spielen will, sollte schon jetzt die Konsequenzen ziehen.