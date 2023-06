Meißenheim: 23-jährige Autofahrerin kollidiert mit Lkw

Weil sie die Vorfahrt des Lkws missachtet hat, ist es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen. Beide Fahrer verletzten sich leicht.

Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag auf dem Ahornweg (Panzerstraße) aus Richtung Friesenheim kommend in Richtung der L 75 unterwegs gewesen. Gegen 14.30 Uhr stieß die 23-Jährige an der Kreuzung zur Schutterzeller Straße mit einem von rechts kommenden bevorrechtigten 27-jährigen Lkw-Fahrer zusammen.

Die Autofahrerin wurde von dem Lkw mit der linken Vorderseite erfasst und durch den Aufprall nach links geschoben. Das Auto kam nach etwa 20 Metern in einem Feld zum Stehen. Beide Fahrer verletzten sich durch den Unfall leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto der 23-Jährigen musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Ob ein Flurschaden entstand, ist noch nicht bekannt.