Menschliches Skelett nahe Feldberggipfel gefunden

Nahe dem Feldberggipfel im Schwarzwald hat ein Forstrevierleiter und seine Mitarbeiterin ein menschliches Skelett gefunden. Es handelt sich wahrscheinlich um die sterblichen Überreste eines seit knapp sechs Jahren vermissten Manns aus Schallstadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald), wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Dafür sprechen demnach Gegenstände, die bei dem Skelett entdeckt wurden: etwa eine Vesperbox, eine Flasche und ein Rucksack. Diese passten zu den früheren Beschreibungen des zum Zeitpunkt seines Verschwindens 74 Jahre alten Mannes. Er war im August 2015 zum Beerensuchen aufgebrochen und nie nach Hause zurückgekehrt.

Medizinische Untersuchung soll Identität bestätigen

Eine finale Bestätigung über die Identität der Leiche könne erst die derzeit laufende gerichtsmedizinische Untersuchung bringen, hieß es. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus, nicht von einer Straftat. Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ über den Fall berichtet.

Laut Polizeisprecher entdeckten ein Forstrevierleiter und seine Mitarbeiterin das Skelett bereits am 9. Juli in extrem unwegsamem Gelände an einem Steilhang in einer Art Felsspalte. Suchmannschaften seien 2015 wohl nahe dem Unglücksort vorbeigekommen, aber die Leiche sei schon aus wenigen Metern Entfernung nicht mehr zu sehen gewesen.