Wegen Modellwechseln und Engpässen in der Produktion hat Mercedes-Benz im dritten Quartal weniger Autos verkauft, als im Vorjahreszeitraum.

Mercedes-Benz hat im dritten Quartal weniger Autos verkauft. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Verkäufe um vier Prozent auf 510.600 Fahrzeuge gesunken, wie der Autobauer am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Das Unternehmen sprach von einem soliden Absatzergebnis in einem volatilen Marktumfeld. Der Absatz sei durch einen Modellwechsel bei der E-Klasse und einer eingeschränkten Verfügbarkeit des GLC, bedingt durch Lieferengpässe bei einem Lieferanten, beeinflusst worden.

Mit den aktuellen Zahlen bliebe der Gesamtjahresabsatz auf dem Vorjahresniveau

Nach den ersten neun Monaten verzeichnete Mercedes-Benz Verkäufe in Höhe von 1.529.800 Einheiten. Mit einem Plus von zwei Prozent liegen die Stuttgarter damit leicht über dem Vorjahreszeitraum. Die Verkäufe entsprächen der Absatzprognose, den Gesamtjahresabsatz auf Vorjahresniveau zu halten, hieß es laut Mitteilung.