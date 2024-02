Die Beschäftigten von Mercedes-Benz in Deutschland dürfen sich auf eine satte Prämie freuen, obwohl der Konzern weniger Gewinn gemacht hat.

Rund 91.000 Beschäftigte von Mercedes-Benz in Deutschland sollen auch in diesem Jahr eine Prämie bis zu 7.300 Euro erhalten. Die Höhe der Ergebnisbeteiligung sei unabhängig von der Entgeltstufe, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit.

Die Summe stehe noch unter dem Vorbehalt der Feststellung der endgültigen Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres. Mit dem Entgelt im April sollen die anspruchsberechtigten Beschäftigten die Ergebnisbeteiligung dann erhalten.

Auch 2023 hatten die Beschäftigten eine Prämie in dieser Höhe erhalten, damals war es die „höchste Ergebnisbeteiligung in der Unternehmensgeschichte“.

Mercedes-Benz bekommt Inflation zu spüren

Im vergangenen Jahr hat Mercedes-Benz jedoch gestiegene Kosten infolge von Inflation und Lieferkettenstörungen zu spüren bekommen. Das Unternehmen machte zwar mit 153,2 Milliarden Euro gut zwei Prozent mehr Umsatz. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel hingegen um gut drei Prozent auf 20 Milliarden Euro.

Das Konzernergebnis gab um knapp zwei Prozent auf 14,5 Milliarden Euro nach. Die Aktionäre sollen dennoch eine um zehn Cent auf 5,30 Euro erhöhte Dividende je Aktie erhalten. Am Vorabend hatte Mercedes zudem einen Aktienrückkauf im Volumen von drei Milliarden Euro angekündigt.

Die guten Geschäfte bei den Lieferwagen konnten die Einbußen in der Pkw-Sparte im vergangenen Jahr nicht wettmachen. Dort erzielte Mercedes zwar im Schnitt zwei Prozent höhere Verkaufspreise von 74.200 Euro je Auto und musste weniger für Rohstoffe hinblättern. Inflation und höhere Kosten in der Lieferkette fraßen das aber mehr als auf.