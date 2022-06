Metallica locken Zehntausende Metal-Fans nach Hockenheim

Fast ausverkauft ist der Hockenheimring am Freitagabend. Grund dafür ist das einzige Konzert der US-Band Metallica in Deutschland. Auf Grund des hohen Ansturms setzt die Deutsche Bahn zusätzliche Züge ein.

Die US-Band Metallica gibt am Freitag auf dem fast ausverkauften Hockheimring ihr einziges Konzert in Deutschland. Bis zum Freitagmittag waren laut Veranstalter 65 000 von 70 000 möglichen Karten verkauft. Die vier Musiker aus San Francisco werden beim „Download Germany Festival“ von internationalen Rock- und Metal-Bands wie Sabaton, Five Finger Death Punch oder Enter Shikari auf zwei Bühnen begleitet.

Metallica seit 41 Jahren in der Metal-Szene

Zuletzt war die Gruppe 2019 in Deutschland aufgetreten. Einem breiten Publikum ist die Band durch die persönlich gefärbte Ballade „Nothing else matters“ von Metallica-Frontmann James Hetfield bekannt. Die 1981 gegründete Band gehört zu den erfolgreichsten in der Metal-Szene und hat bislang über 110 Millionen Alben verkauft.

Die Deutsche Bahn setzt zusätzliche Züge zur Rückfahrt in Richtung Karlsruhe und Bruchsal sowie nach Mannheim und Heidelberg ein.

Nächstes Ziel der Welttour: Frankreich

Die nächste Station auf der Welttour von Metallica ist das Hellfest im französischen Clisson unweit von Nantes. In Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) standen schon zahlreiche internationale Größen wie die Rolling Stones, Michael Jackson, Genesis oder AC/DC auf der Bühne. Im Juli 2023 werden Bruce Springsteen & The E Street Band ein Open-Air-Konzert auf dem Hockenheimring geben.