Meteorologen: Baden-Württemberg steht stürmischer Start ins Wochenende bevor

Die Experten des Deutschen Wetterdienstes rechnen mit einem windigen Wochenende. Am Freitagnachmittag sollen Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde über das Land fegen. Am Sonntag könnte dies sogar noch getoppt werden.

Mit einem stürmischen Start ins Wochenende müssen einige Teile Baden-Württembergs rechnen. Ab dem späten Freitagnachmittag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem im Bergland und in der Nordhälfte Baden-Württembergs starke bis stürmische Böen bis zu 70 Kilometern pro Stunde geben.

Neben kräftigen Schauern könne es dabei auch zu kurzen Gewittern kommen. In der Nacht auf Samstag soll es regnerisch werden. In der zweiten Nachthälfte soll der Wind schließlich abflauen.

Samstag schönster Tag, Sonntag „wird wild“

Der Samstag soll laut DWD etwas freundlicher starten. Mit einer Mischung aus Sonne und Wolken und Temperaturen bis zu zehn Grad im Breisgau, soll der Samstag der schönste Tag des Wochenendes in Baden-Württemberg werden.

„Am Sonntag dagegen wird es wild“, sagte ein Sprecher des DWD am Freitag. Schon in den frühen Morgenstunden sollen vom Norden stürmische Böen und Regen nach Baden-Württemberg ziehen. Im Tagesverlauf können auch in tieferen Lagen Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde erreicht werden.