Manchmal spielt das Leben wie in dem Lied von Alanis Morissette. „Isn’t it Ironic?“, singt die Kanadierin. Ist es nicht die pure Ironie? Am Tag, an dem die besten Köche Deutschlands mit den Michelin-Sternen ausgezeichnet werden, könnte der Landauer Koch Max Goldberg mit Alanis im Duett singen.

Jahrelang kochte sich Goldberg mühsam in den Michelin-Sternehimmel. Und kurz bevor der neue Restaurantführer auf den Markt kommt, schließt sein Restaurant. Das „Oxalis“ in Schluchsee wird es nach dem Lockdown nicht mehr geben.

Leider kam die Nachricht für die gedruckte Ausgabe des „Guide Michelin“ einfach zu spät. Jetzt steht der Stern schwarz (oder besser rot) auf weiß da, das Restaurant ist weg und der Sternekoch Goldberg bleibt unbesternt. Vorerst jedenfalls. Denn der 33-Jährige ist zuversichtlich: „Den Stern bekommen wir dann eben für unser nächstes Restaurant.“