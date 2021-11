Ministerin will Fairness zwischen Autobauern und Zulieferern

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat die Automobilhersteller zu einem fairen Umgang mit ihren Zulieferern aufgerufen. Die CDU-Politikerin sagte am Donnerstag in Esslingen, die Fahrzeughersteller seien auf starke Partner und Zulieferer sowie ein starkes Kraftfahrzeuggewerbe angewiesen. „Mittel- und langfristig werden auch die Hersteller nur erfolgreich sein, wenn die Akteure der Wertschöpfungskette erfolgreich am Markt teilnehmen können“, sagte die Ministerin.

Die Software- und Elektronikarchitektur im Fahrzeug und die Infrastruktur werden in Zukunft immer bedeutender und komplexer. Nicole Hoffmeister-Kraut, baden-württembergische Wirtschaftsministerin (CDU)

Zulieferer klagen seit Jahren über einen zunehmenden Druck der Autobauer auf die Lieferanten. Die Wirtschaftsministerin sprach beim Zulieferertag der Automobilwirtschaft Baden-Württemberg. Dieser widmete sich unter anderem dem Thema Software im Auto. Die CDU-Politikerin sagte weiter, in den nächsten Jahren werde sich die Mobilität spürbar verändern. „Unterschiedlichste Verkehrsträger werden zusammenwachsen und neue Mobilitätsangebote entstehen. Die Software- und Elektronikarchitektur im Fahrzeug und die Infrastruktur werden in Zukunft immer bedeutender und komplexer.“