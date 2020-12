Der Bund will nicht weiter über die Gelder für Ganztagsschulen im Südwesten diskutieren. Damit regiert die Kanzlerin auf ein Schreiben vom Ministerpräsident. Baden-Württemberg soll nur 20 Prozent der Gelder erhalten.

Im Streit um Fördermittel für Ganztagsschulen im Südwesten hat der Bund nach Darstellung der Landesregierung neue Gespräche abgelehnt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte auf Bitte von Kultusministerin Susanne Eisenmann in einem Schreiben um die Wiederaufnahme der Gespräche gebeten. „Die Kanzlerin hat zurückgeschrieben, dass Nachverhandlungen nicht in Betracht kommen“, sagte ein Sprecher der Landesregierung am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung darüber berichtet.

Fünfzehn Länder warten derzeit auf ein Ende der Blockade Baden-Württembergs, damit Fördermittel von insgesamt 750 Millionen Euro an die Länder ausbezahlt werden. Das von den Grünen geführte Staatsministerium sieht das CDU-geführte Kultusministerium am Zug: „Wir können uns dieser Unterschrift nicht verweigern“, sagte der Regierungssprecher.

Betreuung erfüllt nicht Bundesstandards

Kultusministerin Susanne Eisenmann hatte immer wieder die Bedeutung kommunaler Betreuungsangebote betont. Eltern würden das Angebot im Südwesten schätzen. Der Bund sorge sich jedoch um die Qualität dieser Angebote, da diese nicht unter staatlicher Aufsicht stehen, heißt es im Kultusministerium. Nur ein Fünftel erfülle die Auflagen des Bundes. Dadurch könnten nur 20 Prozent der für Baden-Württemberg angekündigten Mittel in Höhe von etwa 97 Millionen Euro fließen.

Das Ministerium versuche weiterhin, den Bund von der Qualität der Betreuungsform zu überzeugen. Laut Kultusministerium hatte Kretschmann durchblicken lassen, dass er die Antwort aus Berlin nicht stehen lassen und weitere Gespräche einfordern wolle. Die Antwort der Kanzlerin sei unmissverständlich, heißt es wiederum aus dem Staatsministerium.

Bei den Angeboten im Südwesten wird unterschieden zwischen einem verpflichtenden Ganztag, bei dem sich Eltern für ein ganzes Schuljahr festlegen müssen und flexiblen Angeboten der Kommunen, die Kinder freiwillig besuchen können. Derzeit werden laut Kultusministerium rund 240.000 Grundschüler, also 57 Prozent, kommunal betreut.