Ministerpräsident trifft sich zum Video-Gespräch mit Studenten aus dem Südwesten

Vor einem Gespräch zwischen Studenten und Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Landesstudierendenvertretung die Situation angehender Akademiker in der Corona-Pandemie beklagt. „Viele Studierende befinden sich weiterhin in einer schweren finanziellen Notlage“, sagte Präsidiumsmitglied Andreas Bauer von der Hochschule Mannheim. „Die politische und mediale Aufmerksamkeit lag vor allem bei den Schulen und weniger bei den Studierenden.“

Die wirtschaftlichen und akademischen Nachteile der Studierenden seien kaum diskutiert worden, kritisierte Bauer vor dem sogenannten StudiGipfel des Regierungschefs am Donnerstag. Mit den Sorgen und Nöten von Studierenden wollen sich Kretschmann und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer bei einem virtuellen Gespräch mit Betroffenen befassen. Im Mittelpunkt sollen die Lehren aus der Pandemielage stehen. Auch Vertreter der Hochschulen und der Studierendenwerke sind beteiligt.

Wissenschaftsministerin will mehr Präsenz

Im Vorfeld rief Ministerin Bauer die Hochschulen auf, neue Spielräume für Tutorien, Gruppenarbeit und gemeinsame Lernräume zu nutzen. Die jüngste Änderung der Corona-Verordnung ermögliche bereits im laufenden Sommersemester Präsenz, die über die bisher notwendigen Laborpraktika oder praktischen Bestandteile im Studium hinausgingen. Es sei höchste Zeit für die Begegnung mit Studierenden statt Software, sagte Theresia Bauer.

Sie äußerte Verständnis auch für die Kritik von Studenten an der mangelnden Aufmerksamkeit. „Die Studierenden standen viel zu lange nicht im Fokus“, sagte die Grünen-Politikerin. Anfang März hatte Kretschmann bereits bei einem Video-Gespräch mit Studierenden aus Heidelberg eingeräumt, die Gruppe der Studenten zu wenig im Blick gehabt zu haben. In der Krise beschäftige man sich am meisten mit denjenigen, die am schwersten gebeutelt seien, in diesem Fall seien das die Alten und die Kinder, so der Ministerpräsident.

Studentenvertreter verlangt finanzielle Entlastung

Andreas Bauer forderte die Landesregierung unter anderem auf, die besonders betroffenen Studierenden aus Nicht-EU-Ländern zu entlasten. Auch Studierenden im Zweitstudium sollten die Studiengebühren erlassen werden, sagte er. Den Studenten seien Jobs und damit Einnahmequellen weggebrochen.

„Vor allem an den Musik- und Kunsthochschulen ist das ein Riesenthema“, sagte der Mannheimer Student. Auch sei es wichtig, das Bafög-System zu reformieren, durch das der Staat Studenten finanziell unterstützt. „Die Pandemie hat die Schwächen des Bafög aufgezeigt, das nur noch ein Bruchteil der Studierenden erhalten“, so Bauer.