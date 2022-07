Die pompösen Hochzeitsfeierlichkeiten von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit Franca Lehfeldt Anfang Juli auf Sylt haben große öffentliche Aufmerksamkeit erregt.

Die Trauung mit rund 140 Gästen, darunter viele Promis wie der mit dem Privatflieger angereiste CDU-Bundeschef Friedrich Merz, war fast schon ein nationales Ereignis, die dem Paar neben viel Aufmerksamkeit angesichts der angespannten Kassenlage und politischer Verzichtsappelle auch einige Kritik einbrachte.

Das Gegenmodell zu Lindner und Lehfeldt haben zwei Wochen später Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) und die Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag, Katharina Schulze gewählt: Das Paar hat sich am 23. Juli auf dem Standesamt im bayerischen Herrsching am Ammersee das Ja-Wort gegeben – im kleinen Kreis und ohne Information der Öffentlichkeit.

Geladen waren lediglich Eltern und Geschwister des Paares sowie die Trauzeugen – darunter Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), ein langjähriger Freund von Bayaz.

Danyal Bayaz und Katharina Schulze reisen mit dem 9-Euro-Ticket zur eigenen Hochzeit

Das Brautpaar selbst reiste mit dem 9-Euro-Ticket von München aus mit dem gemeinsamen einjährigen Sohn an. Erst vier Tage später haben Schulze und Bayaz nun öffentlich ihre heimliche Hochzeit via Instagram bestätigt. „Alles fing mit Eis an. Und jetzt sind wir hier und sind super glücklich. Wir hatten einen tollen Tag im engsten Familienkreis und Eis gab es natürlich auch“, schrieben Schulze und Bayaz am Mittwoch zeitgleich unter einem Foto des Brautpaars auf ihrem jeweiligen Instagram-Account.

Schulze und Bayaz versuchen ihr Privatleben und vor allem ihren kleinen Sohn einigermaßen vor der Öffentlichkeit zu schützen und entsprechende Nachrichten selbst zu steuern, daher die nachträgliche Bekanntmachung der Hochzeit über die sozialen Medien.

Auf dem Sommerfest des Stuttgarter Büros am Montagabend, zwei Tage nach der Trauung, trug Bayaz auch absichtlich keinen Ehering. Ganz indes ist die Strategie nicht aufgegangen: Am Mittwoch berichtete die Bild-Zeitung über die Hochzeit – auch ohne offizielle Bestätigung.