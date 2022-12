Mit über zwei Promille hinter dem Steuer - Polizei stoppt Mann

Die Polizei hat in Freudenstadt einen 50-Jährigen Mann gestoppt, der betrunken mit seinem Auto unterwegs war. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Trunkenheit am Steuer

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen mit über zwei Promille in Freudenstadt unterwegs gewesen. Der Mann sei gegen 10.30 Uhr in der Dietersweilerstraße für eine Kontrolle aus dem Verkehr gezogen worden, teilte die Polizei mit.

Die Beamten führten einen Alkoholtest durch und stellten die Fahruntüchtigkeit des Fahrers fest. Der 50-Jährige musste sein Auto stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.