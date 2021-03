Mix aus Sonne, Wolken und Regen am Wochenende im Südwesten

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich am Wochenende über Sonne freuen. Allerdings werden auch Wolken und Regen im Südwesten erwartet. In den Hochlagen kann es sogar nochmal schneien.

Der Freitag startet mit Sonnenschein. Im Laufe des Tages bilden sich dann immer dichteren Wolken, dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in Stuttgart mit. In der Nacht zum Samstag erwarten die Meteorologen in weiten Teilen des Landes Regen, der in den höchsten Lagen in Schnee übergehen soll.

Am Samstagmorgen schwächt sich der Regen den Prognosen zufolge ab. Sonne, Wolken und Schauer werden sich abwechseln, vor allem im Norden Baden-Württembergs bleibt es am Samstag regnerisch. Die Wetterexperten erwarten kühle Temperaturen zwischen fünf Grad im Hochschwarzwald und zwölf Grad im Mannheimer Raum. Im Bergland rechnet der DWD am Samstag mit schweren Sturmböen.

Der Sonntag bleibt weitestgehend trocken, vielerorts strahlt wieder die Sonne. Die Temperaturen liegen der Vorhersage zufolge zwischen 12 Grad im Bergland und angenehmen 17 Grad im Rheingraben.