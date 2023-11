Eine mobile Toilette ist am Sonntag von bislang Unbekannten auf einem Firmengelände in Oberndorf am Neckar gesprengt worden.

Unbekannte haben eine mobile Toilette auf einem Firmengelände in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) gesprengt. Dabei wurde das Klo komplett zerstört, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Teile verteilten sich nach der Sprengung am Sonntag in einem Umkreis von zehn Metern.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei vermutet, dass der Sprengsatz selbst gebaut war. Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an und die Beamten suchten nach Zeugen. Zur Schadenshöhe konnte die Behörde keine Auskunft geben.