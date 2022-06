Modekette Orsay schließt alle Filialen - auch im Karlsruher ECE-Center

Wie der Sprecher am Dienstag auf Anfrage mitteilte, hat das Unternehmen mit Sitz in Willstätt (Ortenaukreis) bereits Ende März die Stilllegung des Geschäftsbetriebs beschlossen, die nun Ende Juni vollzogen werde.

Anfang des Jahres habe Orsay in Deutschland noch rund 1.200 Mitarbeiter beschäftigt. Die rund 130 Filialen werden nach Angaben des Sprechers geschlossen. Zuvor hatte die „Textilwirtschaft“ darüber berichtet.

Bereits geschlossen sind die Filiale in der Fußgängerzone in Baden-Baden, in der Poststraße in Rastatt, in Kehl sowie in der Kaiserstraße in Karlsruhe. Mit der kompletten Stilllegung des Geschäftsbetriebes schließen nun auch die noch geöffneten Filialen in der Region.

Pandemie und Ukraine-Krieg belasten Geschäft

Der „Rheinischen Post“ (Dienstag) sagte der Orsay-Sprecher, der Krieg gegen die Ukraine habe die Konsumneigung der deutschen Verbraucher noch weiter gedrückt, schon die Pandemie habe das Geschäft stark belastet.

„Daher kann das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, auf das wir große Hoffnungen gesetzt hatten, nicht fortgeführt werden.“ Auch in anderen Ländern würden die Läden stillgelegt.

Erster Orsay-Shop war in Karlsruhe

Die Modefirma besteht seit dem Jahr 1975. Das Unternehmen betreibt 708 Filialen, davon 197 in Deutschland. Der erste Shop des auf Mode für junge Frauen spezialisierten Unternehmens eröffnete hierzulande damals in Karlsruhe. 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 485 Millionen Euro.