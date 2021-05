Endlich wieder Theater, Musik und Fußball: Das Land Baden-Württemberg hat grünes Licht gegeben für mehrere Modellversuche. Davon profitieren unter anderem die Volksschauspiele in Ötigheim.

Das Land macht den Weg frei für weitere Modellprojekte im Tourismus, in Kultur, im Sport und in der Clubszene. 19 Versuche können an den Start gehen, um Konzepte für eine Zukunft mit weiter gesunkenen Corona-Zahlen zu erproben.

Mit dabei sind unter anderem die Volksschauspiele Ötigheim. Die Kurstadt Baden-Baden will ihr Casino öffnen. Im Ortenaukreis stehen Musikvereine und junge Fußballer in den Startlöchern.

Wie das Gesundheitsministerium am Samstag in Stuttgart mitteilte, sind für die Projekte eine stabile Inzidenz von unter 100 im jeweiligen Land- oder Stadtkreis Voraussetzung. Im Landkreis Rastatt ist das gegeben. Die Volksschauspiele Ötigheim planen bei ihrem Modellprojekt mit 875 Zuschauern bei der Premiere am 12. Juni. Nach der aktuellen Verordnung des Landes wären maximal 250 Besucher zulässig gewesen.