Motorradfahrer stürzt in Straßengraben

Ein Motorradfahrer fuhr am Montagabend von Calw-Hirsau kommend in Richtung Oberreichenbach als er verunglückte. Nach Angaben der Polizei stürzte der Verletzte, ein 21-jähriger Mann, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in den Straßengraben. Hierbei verletzte er sich, sodass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das Motorrad war im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.