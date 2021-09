Motorradfahrer stürzt: Rettungshubschrauber in Bad Wildbad im Einsatz

Auf der Kreisstraße 4366 hat es einen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegeben, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, befuhr gegen 16.25 Uhr ein 42-jähriger Fahrer einer Kawasaki die Kreisstraße 4366 in Richtung Bad Wildbad, als er offenbar aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam und über die Leitplanke stürzte. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.