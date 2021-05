Anwohner ärgern sich über Motorradlärm in Baden-Württemberg

Vor allem die Masse macht’s. Es gibt immer mehr Motorräder: Seit 2011 stieg die Zahl der Neuzulassungen in Baden-Württemberg laut Statistischem Landesamt um 22 Prozent auf fast 700.000 im vergangenen Jahr. Ein neuer Höchststand. In den vergangenen 50 Jahren hat sich der Bestand fast verzwanzigfacht, so der ADAC. Allein im nördlichen Schwarzwald sind nach ADAC-Schätzungen an Sommertagen zwischen 3.000 und 6.000 Biker unterwegs. Wenn die noch aufdrehen, den Auspuff für den richtigen Sound manipulieren und im Pulk fahren, ist es aus mit der Erholung anderer. Der Lärmschutzbeauftragte der Landesregierung, Thomas Marwein, beobachtet zudem immer lautere Maschinen vom Werk her. Teils verstärkt Topographie den Sound.