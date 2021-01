Entscheidung gegen lebenserhaltende Maschinen

Mutter holt ihr Baby heim zum Sterben: „Ich hatte als Mama das Gefühl, dass Noemi nicht wirklich hier sein will“

In diese Situation will kein Mensch kommen. Doch die Mutter der kleinen Noemi musste entscheiden, ob sie ihr Baby an den lebenserhaltenden Maschinen hängen lassen wollte oder ihrem Gefühl nachgeben und den Säugling zum Sterben nach Hause nehmen. Die Entscheidung fiel ihr leichter als gedacht.