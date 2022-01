Mutter lässt zweijähriges Kind versehentlich an Mannheimer Hauptbahnhof zurück

Ungewöhnlicher Einsatz für die Bundespolizei: Am Mannheimer Hauptbahnhof mussten sich Beamte für eine Weile um ein zweijähriges Kind kümmern, das am Gleis stehen gelassen worden war.

Ein Schreckmoment mit glücklichem Ende hat sich am Mittwochmittag am Mannheimer Hauptbahnhof zugetragen. Wie die Polizei meldete, lud eine Mutter mehrere Gepäckstücke in einen an Gleis 5 haltenden Zug und hatte dabei den Kinderwagen mitsamt des zweijährigen Kindes außerhalb des Zuges am Gleis abgestellt.

Bevor sie den Kinderwagen holen konnte, setzte sich der Zug in Bewegung. Der Kinderwagen blieb am Gleis zurück.

Polizisten nehmen Kind vorübergehend in Obhut

Ein Reisender hatte die Situation beobachtet und meldete, dass eine Frau ihr Kind im Bahnhof zurückgelassen habe. Gleichzeitig wandte sich die Mutter im Zug an das Begleitpersonal und schilderte den Vorfall.

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei fand den Kinderwagen samt Kind am Bahnsteig. Die Beamten nahmen das Kind in Obhut und brachten es in die Wache am Hauptbahnhof.

Die Polizei nahm Kontakt mit der Mutter auf. Diese verließ ihren Zug an der nächsten Haltestelle und fuhr zurück nach Mannheim, wo sie mit ihrem Kind wieder vereint werden konnte.